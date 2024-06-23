4 футболиста пропустят 3-й тур группового этапа Евро-2024 из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник сборной Испании Родри, крайний нападающий сборной Португалии Рафаэль Леау, вингер бельгийской национальной команды Доди Лукебакио и защитник сборной Турции Абдюлькерим Бардакджи пропустят 3-й тур группового этапа Евро-2024 из-за перебора жёлтых карточек.

Жёлтые карточки, продемонстрированные в полуфинале этого соревнования, не будут иметь влияния на возможность участия футболистов в финале чемпионата Европы — 2024.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 досрочно в 1/8 финала турнира квалифицировались сборные Испании и Португалии. «Фурия Роха» занимает первое место в группе В, а португальская национальная команда — в группе F.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: