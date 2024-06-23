Кирьяков: к Англии и Италии есть вопросы, их игра не устраивает болельщиков и специалистов

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков поделился мыслями об игре национальных команд на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Две команды на Евро сейчас выделяются среди всех — Германия и Испания, которые действительно показывают лучший футбол. Они по праву заранее решили задачу выхода в плей-офф, здесь вообще без вопросов. Другие фавориты турнира в лице Англии, Франции и Италии имеют определённые проблемы.

Если Франция в какой-то степени зависима от наличия Мбаппе в составе, то к англичанам и итальянцам есть вопросы. Пока их игра не устраивает ни болельщиков, ни специалистов. В их адрес много критики. Бельгийцы в матче с Румынией поправили своё положение, проведя неплохой матч.

Остальные сборные уступают этим командам. Есть сборные, которые играют в симпатичный футбол, — те же грузины. Мне импонирует их страсть и желание», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.