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«А что мы делали в 16 лет?» Игрок Албании Балью поделился мнением о Ламине Ямале

«А что мы делали в 16 лет?» Игрок Албании Балью поделился мнением о Ламине Ямале
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Игрок сборной Албании Иван Балью высказался о качествах нападающего Испании Ламина Ямаля перед очным матчем в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ламин Ямаль оказывает большое влияние на сборную. Это потрясающе. В 16 лет. Я иногда задумываюсь об этом. На турнире мы обсуждали это с членами команды. Думали: «А что мы делали в 16 лет?» Я лично просто не помню. Ламин уже в этом возрасте является одним из лучших игроков в мире, так что представьте, какое у него будущее», — приводит слова Балью интернет-издание Mundo Deportivo.

Сборная Испании по итогам двух стартовых туров группового этапа Евро-2024 гарантировала себе итоговое первое место в группе B. В 1-м туре Ламин Ямаль оформил результативную передачу и стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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