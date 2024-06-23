«А что мы делали в 16 лет?» Игрок Албании Балью поделился мнением о Ламине Ямале

Игрок сборной Албании Иван Балью высказался о качествах нападающего Испании Ламина Ямаля перед очным матчем в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Ламин Ямаль оказывает большое влияние на сборную. Это потрясающе. В 16 лет. Я иногда задумываюсь об этом. На турнире мы обсуждали это с членами команды. Думали: «А что мы делали в 16 лет?» Я лично просто не помню. Ламин уже в этом возрасте является одним из лучших игроков в мире, так что представьте, какое у него будущее», — приводит слова Балью интернет-издание Mundo Deportivo.

Сборная Испании по итогам двух стартовых туров группового этапа Евро-2024 гарантировала себе итоговое первое место в группе B. В 1-м туре Ламин Ямаль оформил результативную передачу и стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента.