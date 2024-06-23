Кирьяков: Лукаку не стоит обращать внимание на издевательские сообщения в социальных сетях

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался об игре нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Напомним, за два тура группового этапа арбитры отменили уже три забитых мяча форварда.

«Я не обращаю внимания на отменённые голы Лукаку. В футболе так бывает. А сколько он ещё не забил и имел моментов? У нападающих бывают периоды, когда мяч просто не хочет идти в ворота. А если он идёт, то мы видим, что судейские решения отменяют голы. Но эти решения оправданны — VAR подтверждает.

Всё равно видно, что Лукаку довольно серьёзное оружие у бельгийцев. Если поначалу были определённые проблемы, то в игре с Румынией мы видели, сколько он двигался, как он топтал оборону соперника, имел моменты. Он приносит много пользы своей сборной. Прежде всего, ему не стоит обращать внимание на издевательские сообщения и движения в социальных сетях. Лукаку — основной форвард Бельгии, а она ещё не сказала последнего слова», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.