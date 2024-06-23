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Рейтинг сборных, занимающих 3-е место в группах перед заключительным туром на Евро-2024

Сегодня, 23 июня, матчами Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия стартует 3-й, заключительный тур группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Представляем вашему вниманию рейтинг сборных, занимающих третье место в группах перед заключительным туром на Евро-2024:

Фото: Сайт УЕФА

В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 пройдут четыре лучшие команды с третьей строчки. Перед началом 3-го тура в плей-офф соревнования не квалифицируются сборные Шотландии и Чехии.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 досрочно в 1/8 финала данного соревнования прошли сборные Испании и Португалии. Фурия Роха» занимает первое место в группе В, а португальская национальная команда — в группе F.

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