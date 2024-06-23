Турнирная таблица группы А на Евро-2024 перед последним туром

Сегодня, 23 июня, состоятся заключительные матчи в группе А. В одной из игр сборная Швейцарии встретится с Германией, а в параллельном матче Шотландия будет играть с Венгрией. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проводится в Германии. Матчи турнира будут проходить с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.