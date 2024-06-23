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Сергей Кирьяков: почему бы сборной Грузии не выиграть у Португалии? Им нечего терять

Сергей Кирьяков: почему бы сборной Грузии не выиграть у Португалии? Им нечего терять
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о шансах сборной Грузии на выход в плей-офф чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы всегда есть. Даже когда их нет, они всё равно есть — этот термин я бы адресовал сборной Грузии. Они играют в симпатичный, довольно бесшабашный футбол, не отпускают руки и всё равно бегут. Их игра смотрибельна и приносит удовольствие. Конечно, в плане дисциплины есть вопросы по игре в обороне.

Чехия имела огромное количество моментов, не реализовав их. У Грузии есть шанс побороться за выход из группы. Им всё равно нечего терять — они уже показали себя с хорошей стороны. Если они не выйдут из группы, их никто не будет осуждать в своей стране. Болельщики должны быть довольны отношением игроков к своему делу. Команда выходит биться на каждом квадратном метре. Почему бы не выиграть у португальцев? У Португалии тоже могут быть проблемы с реализацией», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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