Игрок «Ахмата» Богосавац высказался о выступлении сборной Сербии на Евро

Игрок «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о выступлении Сербии на чемпионате Европы в Германии.

«При всём уважении к Англии, но мы плохо начали матч с ними. После пропущенного мяча Сербия должна была забивать, но немного не хватило. Что касается игры со Словений, слава богу, что Йович забил в концовке! Словения тоже очень хорошо играла. Очень жалко, что в двух матчах сборная Сербии набрала одно очко, но на чемпионате Европы каждая сборная играет на результат.

Если сборная Сербии не выйдет из группы, то конечно, это будет провалом и катастрофой. Стойкович был великолепным игроком, он знает, как подготовить команду, потому что для него, для футболистов и болельщиков это очень важная игра», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Напомним, после двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает последнее, четвёртое место. Возглавляет группу С сборная Англии, у которой в активе четыре очка.