В «Реале» не опасаются срыва сроков презентации Мбаппе из-за перелома носа — AS

В мадридском «Реале» не переживают из-за возможного срыва официальной презентации новоиспечённого нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе по причине того, что футболист сломал нос в 1-м туре группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1) и теперь после завершения выступления сборной Франции на турнире ему потребуется операция. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, в мадридском клубе готовы провести презентацию Мбаппе, несмотря на то что в этот момент у него будет сломан нос. В «Реале» считают, что перелом французского футболиста не выделяется визуально. Подчёркивается, что в случае, если сборная Франции дойдёт до финала Евро-2024, который состоится 14 июля, то «сливочные» представят Мбаппе 16 июля.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: