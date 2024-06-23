Кевин Де Брёйне высказался о возможном завершении карьеры

Полузащитник сборной Бельгии и английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем.

«Я играю в этой команде («Манчестер Сити») уже 10 лет, и у меня есть много знаний, которые я могу передать молодым игрокам, но я ещё не решил, когда закончу карьеру», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба УЕФА.

Напомним, бельгийский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В конце июня Де Брёйне исполнится 33 года. В минувшем клубном сезоне Де Брёйне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.