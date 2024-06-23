Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин: Головину стоит остаться в «Монако» ещё на годик

Бывший футболист «Сент-Этьена Б» и «ПСВ» Эрик Корчагин считает, что атакующему полузащитнику «Монако» Александру Головину нужно ещё на сезон остаться во французском клубе.

«Я думаю, что Головину стоит остаться в «Монако» ещё на годик, а потом думать о переходе в топ-клуб Европы. Хотя для меня Франция всегда считалась топ-чемпионатом. Он сыграет в Лиге чемпионов, где должен проявить себя. «Монако» на сегодняшний день – это не топ-клуб, но хорошая и сильная команда с богатыми традициями и выигранными кубками», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: