Болельщица сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук

Болельщица сборной Шотландии, выступающей на текущем чемпионате Европы — 2024, который проходит в Германии, выпила бокал пива без помощи рук.

Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сборная Шотландии сыграла вничью со счётом 1:1 с национальной командой Швейцарии в своём втором матче на Евро-2024. На 13-й минуте счёт открыл хавбек «тартановой армии» Скотт Мактоминей, на 26-й минуте Шердан Шакири забил ответный гол. В своём стартовом матче на турнире шотландцы потерпели разгромное поражение от сборной Германии со счётом 1:5.