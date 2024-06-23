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Болельщица сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук

Болельщица сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук
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Болельщица сборной Шотландии, выступающей на текущем чемпионате Европы — 2024, который проходит в Германии, выпила бокал пива без помощи рук.

Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Шотландии сыграла вничью со счётом 1:1 с национальной командой Швейцарии в своём втором матче на Евро-2024. На 13-й минуте счёт открыл хавбек «тартановой армии» Скотт Мактоминей, на 26-й минуте Шердан Шакири забил ответный гол. В своём стартовом матче на турнире шотландцы потерпели разгромное поражение от сборной Германии со счётом 1:5.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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