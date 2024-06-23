Де Брёйне: хочу проявлять себя как лидер в последние годы игры за сборную Бельгии

Атакующий полузащитник и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (2:0), в котором 32-летний футболист отметился голом.

«Мы знали, что должны были победить сегодня, и мы это сделали. Теперь нужен отдых. Мы понимаем, что необходимо предпринять в следующем матче. У нас новая команда, в которой много молодёжи. Я старею и хочу в последние годы своей карьеры в сборной [Бельгии] показать, как должен вести себя игрок и лидер», — приводит слова Де Брёйне Sport.es.

Напомним, Де Брёйне выступает в составе бельгийской национальной команды с 2010 года. За этот период он принял участие в 103 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 28 голами и 49 результативными передачами.

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