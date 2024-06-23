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Тренер Португалии Мартинес — о людях, выбегающих к Роналду: могут произойти нехорошие вещи

Тренер Португалии Мартинес — о людях, выбегающих к Роналду: могут произойти нехорошие вещи
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о безопасности на чемпионате Европы в Германии после того, как после матча 2-го тура с Турцией к капитану команды Криштиану Роналду на поле выбежал юный болельщик.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Это вызывает беспокойство. Сегодня нам повезло, что намерения болельщиков были добрыми. Я думаю, мы все любим фанатов, которые признают наших футболистов, больших звёзд, но поймите, что могут произойти нехорошие вещи, если намерения выбежавшего будут недобрыми», — приводит слова Мартинеса интернет-издание Metro.

Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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