Тренер Португалии Мартинес — о людях, выбегающих к Роналду: могут произойти нехорошие вещи

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о безопасности на чемпионате Европы в Германии после того, как после матча 2-го тура с Турцией к капитану команды Криштиану Роналду на поле выбежал юный болельщик.

«Это вызывает беспокойство. Сегодня нам повезло, что намерения болельщиков были добрыми. Я думаю, мы все любим фанатов, которые признают наших футболистов, больших звёзд, но поймите, что могут произойти нехорошие вещи, если намерения выбежавшего будут недобрыми», — приводит слова Мартинеса интернет-издание Metro.

Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.