Экс-игрок «Штурма» Чернышов: Худякову надо воспользоваться шансом оказаться в Австрии

Бывший центральный защитник австрийского «Штурма» Андрей Чернышов отреагировал на информацию о том, что российский вратарь Даниил Худяков близок к переходу в клуб из Граца.

«Австрия — прекрасная страна, которую очень люблю и скучаю. Сейчас «Штурм» — стабильный и хороший клуб. Они стали чемпионами Австрии, много сильных игроков в составе команды. Будет возможность выступать в Лиге чемпионов. За последнее время австрийский футбол сделал качественный скачок вперёд. Хорошо организовали подготовку молодых футболистов. Все клубы открыли академии. Лучшая из них находится в Зальцбурге. Национальная сборная тоже хорошо выступает.

Если у Даниила будет возможность оказаться в «Штурме», надо воспользоваться этим шансом. Это неплохое решение. Команда будет играть в еврокубках, а вы видите, какая ситуация у российских клубов. Нужно постараться осуществить этот переход и оказаться в качественных условиях», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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