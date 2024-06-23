Игрок сборной Словакии Ганцко может перейти в «Атлетико» — Marca

Защитник «Фейеноорда» и сборной Словакии Давид Ганцко может стать игроком мадридского «Атлетико», сообщает интернет-издание Marca.

По информации источника, испанский клуб ждёт вылета национальной команды Словакии с чемпионата Европы в Германии. «Матрасники» надеются, что это сможет ускорить переговоры по трансферу игрока. Они хотят заполучить футболиста до начала предсезонки. Также сообщается, что у Ганцко могут быть мышечные проблемы после матча с Украиной во 2-м туре Евро-2024 и переход может состояться ещё быстрее.

Ганцко выступает за «Фейеноорд» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.