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Игрок сборной Словакии Ганцко может перейти в «Атлетико» — Marca

Игрок сборной Словакии Ганцко может перейти в «Атлетико» — Marca
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Защитник «Фейеноорда» и сборной Словакии Давид Ганцко может стать игроком мадридского «Атлетико», сообщает интернет-издание Marca.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

По информации источника, испанский клуб ждёт вылета национальной команды Словакии с чемпионата Европы в Германии. «Матрасники» надеются, что это сможет ускорить переговоры по трансферу игрока. Они хотят заполучить футболиста до начала предсезонки. Также сообщается, что у Ганцко могут быть мышечные проблемы после матча с Украиной во 2-м туре Евро-2024 и переход может состояться ещё быстрее.

Ганцко выступает за «Фейеноорд» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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