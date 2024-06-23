Шансы сборной Венгрии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 23 июня, сборная Венгрии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Шотландии. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Венгрии выйдет в 1/8 финала турнира.

На текущий момент венгерская национальная команда не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место. Сборная Шотландии заработала одно очко и располагается на третьей строчке. Для того чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024, сборной Венгрии нужна только победа в матче с шотландцами. Кроме того, венграм нужно одержать победу с солидной разницей мячей, поскольку на текущий момент сразу несколько сборных, занимающих третье место перед заключительным туром, превосходят их по этому показателю.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: