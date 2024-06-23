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Шансы Венгрии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Шансы сборной Венгрии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады
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Сегодня, 23 июня, сборная Венгрии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Шотландии. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых сборная Венгрии выйдет в 1/8 финала турнира.

На текущий момент венгерская национальная команда не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место. Сборная Шотландии заработала одно очко и располагается на третьей строчке. Для того чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024, сборной Венгрии нужна только победа в матче с шотландцами. Кроме того, венграм нужно одержать победу с солидной разницей мячей, поскольку на текущий момент сразу несколько сборных, занимающих третье место перед заключительным туром, превосходят их по этому показателю.

Напомним, четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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