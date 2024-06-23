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«Как будто бы дважды проиграли». Боуэн считает чрезмерной критику в адрес сборной Англии

«Как будто бы дважды проиграли». Боуэн считает чрезмерной критику в адрес сборной Англии
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Нападающий сборной Англии Джаррод Боуэн отреагировал на критику в адрес игры «трёх львов» после двух туров Евро-2024, в частности, со стороны экс-нападающего английской национальной команды Гари Линекера.

«Я не знал, что она (критика) настолько сильна. Однако он вправе говорить об этом, ведь сам выступал за свою страну на высоком уровне. Считаю, признак действительно хорошей команды — это когда ты играешь не так хорошо, как можешь, но при этом уверен, что не потерпишь поражение.

У нас в активе четыре очка. Вокруг много шума, много негодования, как будто бы мы дважды проиграли и находимся на последних местах. Но реальность такова, что мы возглавляем группу и подходим к последней игре в ней, зная, как победить. Мы с нетерпением ждём этого матча», — приводит слова Боуэна Goal.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2024 англичане обыграли Сербию со счётом 1:0. Во 2-м туре они сыграли вничью с Данией (1:1).

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