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Скоро могут быть обнародованы документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП

Скоро могут быть обнародованы документы, подтверждающие, что «Сити» намеренно нарушал ФФП
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Португальский разоблачитель Руй Пинту, в 2015 году создавший сайт для выявления махинаций в футболе, заявил о намерении обнародовать информацию о деятельности «Манчестер Сити», доказывающую, что «горожане» намеренно нарушали правила финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщил Пинту источнику, сотрудники правоохранительных органов обратились к нему с просьбой поделиться данными сведениями о «Манчестер Сити». Португальский разоблачитель заверил, что в «какой-то момент» эти документы будут обнародованы.

Напомним, ранее Пинту был приговорён к четырём годам тюремного заключения условно за раскрытие более 70 млн футбольных документов.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых правил, начиная с сезона-2009/2010, заканчивая сезоном-2017/2018.

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