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Игрок «Лутона» Баркли переходит в «Астон Виллу» — Фабрицио Романо

Игрок «Лутона» Баркли переходит в «Астон Виллу» — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Лутон Таун» Росс Баркли станет игроком «Астон Виллы», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бирмингемцы находятся на финальном этапе заключения сделки, детали контракта с футболистом уже согласованы, ожидается прохождение медосмотра. Сообщается, что трансфер игрока им обойдется в € 5 млн. Длительность контракта, предложенного игроку, ещё неизвестна.

Баркли выступает за «Лутон Таун» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «шляпников» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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