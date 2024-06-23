Экс-нападающий «Динамо» Корчагин: Тюкавину пока не стоит менять клуб

Бывший футболист «Сент-Этьена Б», «ПСВ», московского «Динамо» и «Локомотива» Эрик Корчагин поделился мнением о будущем форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Я думаю, что Константину Тюкавину пока не стоит менять клуб. Ему ещё нужно поиграть в РПЛ и набраться опыта. Потому что он только недавно начал играть на высоком уровне, поэтому ему нужно провести в «Динамо» ещё сезон-два. Если он будет играть на таком же уровне, как в прошедшем сезоне, то, конечно, нужно уезжать.

Что касается, куда лучше переходить в Европе, то зависит от того, как он проведёт следующий сезон. Если он будет играть на высоком уровне, то стоит попробовать себя в топовых командах Европы. Но, на мой взгляд, ему сначала стоит попробовать в средних командах», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.