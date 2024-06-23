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Президент «Оренбурга» поделился информацией о следующем трансфере клуба

Президент «Оренбурга» поделился информацией о следующем трансфере клуба
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о ситуации клуба на трансферном рынке.

«Есть большие трудности с расчётами, но мы работаем. Сейчас ведём переговоры, надеюсь, они закончатся благополучно и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего», – приводит слова Еремякина Metaratings.

22 июня, на спортивной базе «Фенербахче» в городе Болу (Турция) «Оренбург» сыграл первый товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки с азербайджанской «Зирей». Российская команда одержала победу со счётом 2:1.

Напомним, «Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Следующий сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре.

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