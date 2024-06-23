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Стало известно, чем может быть обусловлена неоптимальная форма Кейна на Евро-2024

Стало известно, чем может быть обусловлена неоптимальная форма Кейна на Евро-2024
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Не лучшая игровая форма нападающего сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейна на Евро-2024 может быть обусловлена переживаниями футболиста из-за того, что при нём мюнхенский клуб впервые за долгое время не выиграл ни одного трофея. Об этом источники, знакомые с ситуацией, рассказали The Telegraph.

Подчёркивается, что Кейн, вероятно, до сих пор не смирился с тем, что он провёл сезон без трофеев в «Баварии».

Напомним, 30-летний нападающий перешёл в мюнхенский клуб летом 2023 года. По итогам минувшего сезона «Бавария» заняла третье место в чемпионате Германии, вылетела на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, а также упустила возможность завоевать Кубок Германии.

На текущий момент на чемпионате Европы — 2024 Кейн отметился одним голом, который забил в матче 2-го тура группового этапа с Данией (1:1).

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