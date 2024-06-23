Тренер Франции Дешам оценил готовность Мбаппе сыграть со сборной Польши

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о готовности нападающего Килиана Мбаппе к участию в матче 3-го тура группового этапа с Польшей. Игра состоится 25 июня, начало встречи — в 22:00 мск.

«Начнёт ли он игру с Польшей во вторник? Увидим в своё время. Всё идёт в правильном направлении, он восстанавливается после травмы, есть гематома, которая будет уменьшаться с каждым днём, он привыкнет к маске, которая немного изменяет его зрение. У него всё хорошо», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на Téléfoot.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.