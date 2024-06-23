Мостовой: увидят, что Мостовой одобрил Гарре, и решат, что надо брать в «Спартак»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего «Оренбурга» Бенхамина Гарре в «Спартак».

«Моё мнение, что Гарре усилил бы «Спартак». Но сейчас увидят, что Мостовой одобрил, и решат, что надо брать. Но если серьёзно, то вызывает сомнения, что у него были травмы. Но если всё срастётся, то это усиление для «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в минувшем сезоне Гарре принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.