Мостовой — о критике сборных Англии и Франции: каждый добивается результата своим способом

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о фаворитах Евро-2024 после двух туров группового этапа этого турнира.

«До и после 1-го тура Евро было тяжело делать какие-то прогнозы. Все, кого я считал фаворитом, подтвердили свой уровень: Германия, Франция, Англия, Португалия. Изначально по отношению к испанцам было сомнение, потому что последние годы сборная играла в «ты мне, а я тебе». Раньше это называлось «тики-така». Но в матче с Италией они убедили, что ушли от этой проблемы.

Наряду с немцами после двух туров Испания для меня фаворит. Что касается Франции и Англии, я не беру то, в какой футбол они играют. Каждый добивается результата своим способом. Откуда мы знаем, что будет? Может, сейчас выйдут из группы и понесутся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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