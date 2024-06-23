Игрок сборной Португалии Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию»

Полузащитник сборной Португалии и «Фулхэма» Жоау Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию» после матча с Турцией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Мне не дают говорить. Но я хотел бы кое-что сказать», — приводит слова Пальиньи интернет-издание Fussball News.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.