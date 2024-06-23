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Игрок сборной Португалии Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию»

Игрок сборной Португалии Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию»
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Полузащитник сборной Португалии и «Фулхэма» Жоау Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию» после матча с Турцией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Мне не дают говорить. Но я хотел бы кое-что сказать», — приводит слова Пальиньи интернет-издание Fussball News.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.

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