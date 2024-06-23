Мората приготовил карбонару для партнёров по сборной Испании во время Евро-2024

Пресс-служба сборной Испании показала, как нападающий «Фурия Роха» Альваро Мората готовит карбонару на обед для партнёров по национальной команде.

На видео запечатлено, как партнёры по сборной Испании постепенно подходят к Морате, чтобы понаблюдать за процессом приготовления блюда. Затем футболисты получают порцию карбонары, приготовленной нападающим.

Напомним, на текущий момент Мората отметился одним голом на чемпионате Европы — 2024, который он забил в матче 1-го тура группового этапа с хорватской национальной командой (3:0). После двух туров группового этапа этого соревнования сборная Испании досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала.

31-летний нападающий выступает в составе «Фурия Роха» с 2014 года.