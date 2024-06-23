Геннадий Орлов сравнил Дзюбу с Левандовским и Жиру

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов сравнил игру форварда сборной Польши Роберта Левандовского и нападающего национальной команды Франции Оливье Жиру на чемпионате Европы — 2024 с манерой российского футболиста Артёма Дзюбы.

«Левандовски и Жиру подтверждают мою теорию: малоподвижные футбольные «столбы», которые привязаны к одному месту и цепляются за мяч, всё меньше актуальны в футболе и отходят на второй план. У нас Дзюба это хорошо делал в своё время. Сегодня это уже никому не помогает. Посмотрите, какие скоростные нападающие в топ-командах. Сравните с диапазоном действий Гризманна, который без устали ищет мяч. Тот же Холанд — парень немаленький, но какой у него диапазон действий по всему фронту атаки! А на Евро из больших ребят пока только Роман Яремчук впечатляет. Его гол словакам меня просто потряс», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.