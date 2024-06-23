Геннадий Орлов: сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов предположил, стоит ли ожидать трансферов участников чемпионата Европы — 2024 в российские клубы.

— Ждать ли кого-то из пока ещё не раскрученных участников Евро в РПЛ?

— Европейцы сейчас не особо хотят ехать в Россию. По политическим соображениям, это очевидно. Почему к нам приходят футболисты из Бразилии, Чили, Парагвая? Потому что южноамериканский рынок открытый и они могут не обращать внимания на ситуацию в мире. А потом, если уж брать игрока, то хорошего. Сомнительно, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию. Исключения возможны, но вряд ли. Вы задали вопрос — я на него ответил», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.