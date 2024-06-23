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Геннадий Орлов: у украинцев такого мастера, как Де Брёйне, нет

Геннадий Орлов: у украинцев такого мастера, как Де Брёйне, нет
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о грядущем матче 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Бельгии сыграет с украинской национальной командой. Встреча состоится 26 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвёрке E у трёх команд по три очка. Не ту группу назвали «группой смерти»?
— Ну да, получилось так. И румыны неплохо играют, и словаки. Украинцам теперь предстоит сумасшедший матч. Четыре команды в группе набрали по три очка, и украинцам играть с бельгийцами. Эти во 2-м туре начали играть, как умеют, и у них начало получаться. И у них есть потрясающий Де Брёйне — у украинцев такого мастера нет. Но там ещё остаётся вариант прохода с третьего места, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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