Геннадий Орлов: у украинцев такого мастера, как Де Брёйне, нет

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о грядущем матче 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Бельгии сыграет с украинской национальной командой. Встреча состоится 26 июня.

— В четвёрке E у трёх команд по три очка. Не ту группу назвали «группой смерти»?

— Ну да, получилось так. И румыны неплохо играют, и словаки. Украинцам теперь предстоит сумасшедший матч. Четыре команды в группе набрали по три очка, и украинцам играть с бельгийцами. Эти во 2-м туре начали играть, как умеют, и у них начало получаться. И у них есть потрясающий Де Брёйне — у украинцев такого мастера нет. Но там ещё остаётся вариант прохода с третьего места, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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