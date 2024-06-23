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«Он должен играть всегда». Экс-игрок Португалии Куарежма высказался о Роналду на Евро

«Он должен играть всегда». Экс-игрок Португалии Куарежма высказался о Роналду на Евро
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Бывший игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма высказался о пользе Криштиану Роналду для национальной команды.

«Криштиану Роналду всегда должен играть. Он уже не на пике своего мастерства, но, когда соперник видит имя «Роналду» и цифру 7 на спине, он начинает волноваться и совершать ошибки», — приводит слова Куарежмы интернет-издание O Jogo.

Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.

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