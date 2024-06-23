В «Рубине» прокомментировали слухи о возможном переходе Ильи Помазуна

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов отреагировал на слухи о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в клуб из Татарстана.

«Помазун интересен «Рубину»? Нет‑нет. По Помазуну вообще не стоит вопрос.

Закрыта ли вратарская позиция в клубе? Перешёл Нигматуллин. Подготовка только началась, тренер у нас смотрит, поэтому вопросы могут возникать и по ходу. Ни один клуб сейчас не может сказать, что трансферная кампания завершена. Но это прерогатива тренерского штаба и спортивного директора», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

Отметим, что в СМИ появились слухи о возможном переходе в «Рубин» голкипера красноярского «Енисея» Евгения Ставера.

Напомним, Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но несколько сезонов отыграл на правах аренды в «Урале». В прошлом чемпионате России голкипер сыграл 29 матчей и пропустил 44 гола при шести встречах «на ноль».