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Канищев: сборная Польши на Евро играет неплохо, но где-то им не повезло

Канищев: сборная Польши на Евро играет неплохо, но где-то им не повезло
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Бывший футболист польских клубов «Стилоне» и «Легия» Анатолий Канищев высказался об игре сборной Польши на чемпионате Европы — 2024. Напомним, национальная команда уже лишилась шансов на выход из группы.

«Сборная Польши играет неплохо, но где-то не повезло им. Могли сыграть удачнее. Уровень соперников такой, что Польша не дотягивает. Команда же не являлась явным фаворитом в группе. Серьёзный подбор соперников в группе, так что нельзя считать выступление провальным.

Левандовски играет в одном из лучших клубов мира. Он лидер сборной. Не соглашусь, что он якорь, который тянет команду вниз. Да, утрачены функциональные возможности, может, скорость не та. Но он умеет делать на поле всё. Просто нельзя сказать, что сборная Польши сама по себе высокого уровня», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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