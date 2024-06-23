ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турецкие болельщики попросили Роналду перейти в «Фенербахче»

Турецкие болельщики попросили Роналду перейти в «Фенербахче»
Комментарии

Болельщики сборной Турции во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией (0:3) вывесили на трибуну полотно с надписью: «Роналду, переходи в «Фенербахче».

Фото: Аккаунт TC в соцсети Х (ранее Twitter)

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

Напомним, на текущий момент главным тренером турецкого гранда является Жозе Моуринью, который работал с Роналду в мадридском «Реале».

Напомним, матч Турция — Португалия проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В этой игре 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.

Материалы по теме
Фото
Фото: девочка в восторге при виде Роналду перед матчем Турция — Португалия на Евро-2024

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android