Турецкие болельщики попросили Роналду перейти в «Фенербахче»

Болельщики сборной Турции во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией (0:3) вывесили на трибуну полотно с надписью: «Роналду, переходи в «Фенербахче».

Фото: Аккаунт TC в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, на текущий момент главным тренером турецкого гранда является Жозе Моуринью, который работал с Роналду в мадридском «Реале».

Напомним, матч Турция — Португалия проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В этой игре 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: