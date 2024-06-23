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Швейцария — Германия: статистика личных встреч, история противостояний

Швейцария — Германия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 23 июня, сборная Швейцарии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Швейцарии и Германии.

— Всего матчей: 12.

— Побед Швейцарии: 2.

— Побед Германии: 6.

— Ничьих: 4.

— Разница мячей: 31:17 в пользу Германии.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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