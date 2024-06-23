Швейцария — Германия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 23 июня, сборная Швейцарии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Швейцарии и Германии.

— Всего матчей: 12.

— Побед Швейцарии: 2.

— Побед Германии: 6.

— Ничьих: 4.

— Разница мячей: 31:17 в пользу Германии.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.