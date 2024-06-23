Тренер «Тоттенхэма» назвал проблему в игре сборной Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос, что можно улучшить в игре сборной Англии, выступающей на Евро-2024.

«Для начала я бы хотел, чтобы футболисты просто начали играть на своих родных позициях. Думаю, это отправная точка. Считаю, что если поставить полузащитников в зону полузащиты, вингеров — в зону крайних нападающих, то это поможет сборной Англии добиться некоторой стабильности.

Реакция людей на игру сборной Англии? На самом деле всё предсказуемо. Она всегда сталкивается с большими ожиданиями, и в любом случае реакция [на неудачи] будет экстремальной», — приводит слова Постекоглу Daily Mail со ссылкой на ITV.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 «три льва» набрали четыре очка и занимают первое место в квартете С.

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