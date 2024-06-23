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Гендиректор «Рубина»: у Даку тёплые отношения с сербами в казанском клубе, ссор не будет

Гендиректор «Рубина»: у Даку тёплые отношения с сербами в казанском клубе, ссор не будет
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Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался об инциденте с нападающим сборной Албании Мирлиндом Даку на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Как отреагировал на заявление Даку? Как все. Конечно, отрицательно. Как тут можно ещё отреагировать?

Сербы, выступающие в «Рубине», не задавали вопросов, что это такое? Мне нет. Не будет ли конфликта между ними теперь? Думаю, нет. Тёплые отношения и были, и есть. Думаю, Даку тоже переживает из‑за этой ситуации. Думаю, что никаких конфликтов не будет. Может быть, Даку не разобрался в ситуации и сказал на эмоциях», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку зарядил оскорбляющую кричалку после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Хорватии (2:2).

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