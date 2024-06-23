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Агент Медведева заявил, что вратарь близок к переходу в «Пари НН»

Агент Медведева заявил, что вратарь близок к переходу в «Пари НН»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря Никиты Медведева, сообщил, что его клиент близок к переходу в «Пари НН».

«Мы очень близки к тому, чтобы переход Никиты Медведева в «Пари НН» состоялся. Нельзя сказать, что он почти завершён, но всё очень рядом», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, контракт Медведева с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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