Тчуамени отреагировал на критику игры сборной Франции на Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени отреагировал на критику игры национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Я бы хотел сказать, что это зависит от мнения каждого. Кто-то хочет побеждать, кто-то — играть хорошо, или играть хорошо и побеждать… Я хочу выиграть, независимо от того, хорошо мы играем или плохо. Мы больше запомним результат, чем то, как мы играли. С этим тренером было много хороших результатов. Много титулов. Это самое важное. Может, мы и не самая лучшая команда, но мы часто оказываемся в финале четырёх», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D, в которой также выступают Нидерланды, Австрия и Польша.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.