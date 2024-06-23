«Челси» провёл переговоры с форвардом «Лилля» Дэвидом — The Athletic

«Челси» провёл переговоры с представителями 24-летнего форварда «Лилля» Джонатона Дэвида на предмет потенциального перехода футболиста в лондонский клуб нынешним летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Дэвид является одним из приоритетных вариантов «Челси» для усиления позиции в нападении. Подчёркивается, что, поскольку у канадского футболиста остался год по контракту с «Лиллем», французский клуб не будет устанавливать на него слишком высокую цену.

Напомним, в минувшем сезоне Дэвид принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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