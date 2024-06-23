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Эвра в защитной маске, как у Мбаппе, анализировал матч Евро-2024 на телевидении

Эвра в защитной маске, как у Мбаппе, анализировал матч Евро-2024 на телевидении
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Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра провёл анализ матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция (0:0) на телевидении в защитной маске, похожей на ту, в которой ранее тренировался нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе.

Фото: Кадр из трансляции

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

Напомним, Мбаппе вынужден тренироваться в защитной маске для лица, поскольку в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с австрийской национальной командой (0:1) он сломал нос. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не выпускать 25-летнего нападающего на игру с Нидерландами.

После двух туров чемпионата Европы — 2024 французская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает второе место в группе D.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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