Эвра в защитной маске, как у Мбаппе, анализировал матч Евро-2024 на телевидении

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра провёл анализ матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция (0:0) на телевидении в защитной маске, похожей на ту, в которой ранее тренировался нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Мбаппе вынужден тренироваться в защитной маске для лица, поскольку в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с австрийской национальной командой (0:1) он сломал нос. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не выпускать 25-летнего нападающего на игру с Нидерландами.

После двух туров чемпионата Европы — 2024 французская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает второе место в группе D.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: