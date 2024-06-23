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Шотландия — Венгрия: история противостояний

Шотландия — Венгрия: история противостояний
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Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Шотландии и Венгрии.

  • Всего матчей между командами: 9
  • Побед Шотландии: 3.
  • Побед Венгрии: 4.
  • Ничьих: 2.
  • Разница забитых голов — 18:14 в пользу Венгрии.

Национальные команды Шотландии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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