Шотландия — Венгрия: история противостояний

Сегодня, 23 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступит Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Шотландии и Венгрии.

Всего матчей между командами: 9

Побед Шотландии: 3.

Побед Венгрии: 4.

Ничьих: 2.

Разница забитых голов — 18:14 в пользу Венгрии.

Национальные команды Шотландии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Швейцарии и Германии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных очков нет.

Болельщица из Шотландии выпила бокал пива без рук: