Швейцария — Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Сегодня, 23 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.