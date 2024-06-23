ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швейцария — Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Швейцария — Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся национальные команды Швейцарии и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А. На втором месте идёт Швейцария. Подопечные Мурада Якина имеют в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Шотландии с одним очком. Замыкает таблицу данной группы Венгрия, также набравшая одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Швейцария — Германия: статистика личных встреч, история противостояний
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android