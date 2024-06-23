ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Жироне» ответили, при каком условии клуб продаст Довбика

В «Жироне» ответили, при каком условии клуб продаст Довбика
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, при каком условии каталонский клуб будет готов продать нападающего Артёма Довбика.

«Мы [сейчас] должны покупать [футболистов] для того, чтобы укреплять проект. Я не хочу продавать Довбика, но если за него заплатят € 40 млн, то ничего не поделаешь, его придётся продать. Самое главное — это использовать данную ситуацию для сохранения «Жироны» в элите», — приводит слова Карселя Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее появлялась информация, что сумма отступных за 27-летнего футболиста составляет € 40 млн.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Артём Довбик рассказал, почему Украина проиграла Румынии

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android