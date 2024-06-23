Орлов предположил, что состав на матч Украины против словаков определили сами игроки

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался о матче сборной Украины со Словакией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? А я вам прошлый раз сказал: наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз. И они не просто высказали друг другу всё, что хотели, но и поменяли состав. Ярмоленко вышел капитаном с первых минут. Правого защитника Коноплю, который считался основным, тоже не поставили в основу. И вратаря поменяли. Ребята сами определяли состав. И Ребров их поддержал, куда ж ему деваться?» — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.