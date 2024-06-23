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Орлов предположил, что состав на матч Украины против словаков определили сами игроки

Орлов предположил, что состав на матч Украины против словаков определили сами игроки
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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался о матче сборной Украины со Словакией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? А я вам прошлый раз сказал: наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз. И они не просто высказали друг другу всё, что хотели, но и поменяли состав. Ярмоленко вышел капитаном с первых минут. Правого защитника Коноплю, который считался основным, тоже не поставили в основу. И вратаря поменяли. Ребята сами определяли состав. И Ребров их поддержал, куда ж ему деваться?» — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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