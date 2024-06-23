Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» выставил на трансфер восемь футболистов основного состава — источник

Руководство «Пари Нижний Новгород» выставило на трансфер сразу восьмерых футболистов основного состава. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, клуб хочет расстаться с капитаном команды Кириллом Гоцуком, полузащитником Николаем Калинским, нападающими Зе Турбо и Николозом Кутателадзе, а также защитниками Дмитрием Тихим, Максимом Шнапцевым, Маттео Стаматовым и Дмитрием Живоглядовым.

Отмечается, что главный тренер команды Саша Илич выступает против продажи Гоцука, Калинского, Стаматова и Тихого.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.