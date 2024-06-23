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Ван Нистелрой может войти в состав тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо

Ван Нистелрой может войти в состав тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» — Фабрицио Романо
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Бывший наставник ПСВ Руд ван Нистелрой может войти в состав тренерского штаба «Манчестер Юнайтед», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский специалист получил предложение от Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов». Также сообщается, что ван Нистелрой является одним из главных кандидатов на пост тренера «Бёрнли». Считается, что он сообщит о своём решении на следующей неделе.

Экс-форвард Руд ван Нистелрой с 2016 года работал в качестве тренера в системе ПСВ из Эйндховена. Летом 2022 года специалист занял пост главного тренера первой команды клуба, который покинул в мае 2023 года за тур до завершения национального первенства. Под руководством ван Нистелроя ПСВ выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов.

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