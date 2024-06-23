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«Пари НН» объявил о подписании контракта с вратарём Никитой Медведевым

«Пари НН» объявил о подписании контракта с вратарём Никитой Медведевым
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«Пари НН» объявил о подписании контракта с вратарём Никитой Медведевым. Трудовое соглашение рассчитано на три года.

«Пожелаем Никите игр «на ноль» и побед в составе «Пари НН», — сказано на официальном сайте нижегородского клуба.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

Напомним, последним клубом 29-летнего футболиста был «Ростов», за который он выступал с лета 2022 года.

В минувшем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях, в трёх из которых он отыграл «на ноль». В этих играх Медведев пропустил 21 мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

За свою карьеру Медведев также выступал за московский «Локомотив», «Рубин», ижевский «Зенит».

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