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Никита Медведев обратился к болельщикам «Ростова» после ухода из клуба

Никита Медведев обратился к болельщикам «Ростова» после ухода из клуба
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Голкипер Никита Медведев обратился к болельщикам «Ростова» после ухода из клуба. Напомним, сегодня, 23 июня, «Пари НН» официально объявил о подписании контракта с футболистом.

«Дорогие друзья! Вот и настало время попрощаться. Хочу сказать большое спасибо этому городу. Дважды был здесь – это незабываемое и лучшее время в моей карьере. Желаю всем удачи и крепкого здоровья! Ростов останется моим домом. Любите город и команду, я всегда с вами и всех люблю! Спасибо ещё раз!» – приводит слова Медведева пресс-служба ростовчан в телеграм-канале.

В минувшем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях. Медведев пропустил 21 мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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